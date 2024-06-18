Проект новой развязки на бульваре Гагарина в Перми создадут за ₽93 млн

Проект двухуровневой развязки на бульваре Гагарина в Перми разработают за 93 млн рублей, сообщает «Новый компаньон».
«Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края подписало контракт с компанией «Гео-Проект» из Санкт-Петербурга на разработку проекта строительства новой транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Макаренко с бульваром Гагарина в Перми, сообщается на сайте госзакупок.
Подрядчик должен будет до 15 июля 2025 года спроектировать участок шестиполосной автомобильной дороги протяжённостью 0,3 км с двумя автодорожными тоннелями на пересечении с бульваром Гагарина длиной до 100 метров, велодорожками, разделительной полосой, тротуарами и так далее. Если понадобится, он также будет должен обследовать ближние здания и разработать мероприятия, которые обеспечат их сохранность во время строительства.
Всего на конкурс заявились семь участников, но две заявки отклонили. В процессе аукциона начальная цена контракта снизилась на 3%, то есть до 93,5 млн рублей.