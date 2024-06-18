В Татарстане повысят базовые оклады работников государственных медучреждений

В свою очередь базовые оклады педагогических и культурных работников медучреждений выросли не так сильно, причем их увеличение оказалось более дифференцированным. Так, оклад инструктора по труду стал больше на 2343 рубля, логопеда — на 2602 рубля, культорганизатора — на 3663 рубля, а библиотекаря — на 1463 рубля.