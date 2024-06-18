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В Екатеринбурге продажи квартир в новостройках в мае выросли на 37%

Спрос на покупку квартир в новостройках Екатеринбурга в мае вырос на 37% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил 66.ru со ссылкой на исследование cервиса мониторинга рынка недвижимости «Объектив.РФ».

Источник: Коммерсантъ

По сравнению с апрелем 2024 года, продажи в мае выросли на треть — это количество может достигнуть 3 тыс. квартир, всего в этом месяце было заключено 2365 сделок. По данным исследования, май стал пиковым для рынка новостроек — всего с января по май зафиксировали 9852 сделки, также большое количество сделок ожидается в июне. Такую высокую активность покупателей аналитики объясняют заканчивающейся в июне госпрограммой льготной ипотеки — с июля ставка по жилищным кредитам вырастет более чем в два раза.

Самым востребованным жильем из-за роста стоимости жилья остаются маленькие квартиры: доля площадей до 30 кв. м и от 30 до 40 кв. м в мае превысила 51%, при этом в предыдущие месяцы она составляла 45%. Стоимость квадратного метра в среднем по городу превысила 150 тыс. руб., в некоторых районах — 200−250 тыс. руб.

В апреле аналитики группы «Самолет» посчитали, что Екатеринбург попал в топ-5 городов РФ, где на первичном рынке продают больше квартир, чем на вторичном — из всего объема предложения на рынке жилья в городе 78% составляют квартиры в новостройках.

экономика
недвижимость