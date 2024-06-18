В Екатеринбурге продажи квартир в новостройках в мае выросли на 37%

По сравнению с апрелем 2024 года, продажи в мае выросли на треть — это количество может достигнуть 3 тыс. квартир, всего в этом месяце было заключено 2365 сделок. По данным исследования, май стал пиковым для рынка новостроек — всего с января по май зафиксировали 9852 сделки, также большое количество сделок ожидается в июне. Такую высокую активность покупателей аналитики объясняют заканчивающейся в июне госпрограммой льготной ипотеки — с июля ставка по жилищным кредитам вырастет более чем в два раза.