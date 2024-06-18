Курс тенге на 18 июня, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть демонстрировали сильный рост вечером в понедельник после резкого подъема по итогам прошлой недели, пишет Интерфакс-Казахстан. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:19 аст подорожали на 0,93 доллара (1,13%), до 83,55 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,03 доллара (1,31%), до 79,48 доллара за баррель.
Металлы: цены на золото в понедельник снизились, а доллар США укрепился. Инвесторы ждут экономические данные и комментарии представителей ФРС в надежде прояснить сроки снижения процентных ставок, пишет 1prime.ru. По состоянию на 12.29 по Гринвичу золото на рынке спот подешевело на 0,6% до 2317,84 доллара за унцию. В пятницу котировки выросли на 1%. Фьючерсы на золото на COMEX упали на 0,7% до 2332,50 доллара.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 20:57 аст bitcoin торговался по 65 942,8 доллар. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 1,97%, а ее капитализация составила 1,29 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 528,92 3 долларов, понизившись в цене на 2,81%. Капитализация этой криптовалюты составила 419,3 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,41 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 18 июня. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 17 июня, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 17 июня.
1 австралийский доллар 399,24 тенге.
1 азербайджанский манат 267,21тенге.
10 армянский драм 11,76 тенге.
1 белорусский рубль 138,67 тенге.
1 бразильский реал 84,22 тенге.
10 венгерских форинтов 12,25 тенге.
1 гонконгский доллар 57,99 тенге.
1 грузинский лари 159,2 тенге.
1 датская крона 65,03 тенге.
1 дирхам ОАЭ 123,33 тенге.
1 доллар США 452,92 тенге.
1 евро 484,99 тенге.
1 индийская рупия 5,42 тенге.
1000 иранский риал 10,8 тенге.
1 канадский доллар 329,66 тенге.
1 китайский юань 62,42 тенге.
1 кувейтский динар 1476,85 тенге.
1 кыргызский сом 5,16 тенге.
1 малазийский ринггит 96,02 тенге.
1 мексиканский песо 24,49 тенге.
1 молдавский лей 25,56 тенге.
1 норвежская крона 42,26 тенге.
1 польский злотый 111,33 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 120,72 тенге.
1 российский рубль 5,12 тенге.
1 СДР 596,78 тенге.
1 сингапурский доллар 334,83 тенге.
1 таджикский сомони 42,13 тенге.
1 тайский бат 12,31 тенге.
1 турецкая лира 13,79 тенге.
100 узбекских сумов 3,59 тенге.
1 украинская гривна 11,15 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 573,76 тенге.
1 чешская крона 19,65 тенге.
1 шведская крона 42,96 тенге.
1 швейцарский франк 507,76 тенге.
1 южноафриканский ранд 24,87 тенге.
100 южнокорейских вон 32,81 тенге.
1 японская иена 2,87 тенге.