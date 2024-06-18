Курс тенге на 18 июня, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть демонстрировали сильный рост вечером в понедельник после резкого подъема по итогам прошлой недели, пишет Интерфакс-Казахстан. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:19 аст подорожали на 0,93 доллара (1,13%), до 83,55 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,03 доллара (1,31%), до 79,48 доллара за баррель.