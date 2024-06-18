Ремонт дорог на Урале идёт с опережением графика

Планируется, что ширина тротуаров будет выполнена в высоком стандарте — два метра с каждой стороны дороги. Для этого строители установили 750 метров бордюрного камня. Также будут обустроены подъезды к магазинам и жилым домам. А на участках автодороги, проходящих через другие населённые пункты, появится искусственное освещение. Например, в Илиме уже проложен подземный кабель, на очереди — монтаж 36 мачт освещения с двумя светильниками на каждой.