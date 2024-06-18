Ремонт дорог на Урале идёт с опережением графика

В Свердловской области ускоренными темпами идёт ремонт и строительство дорог и мостов. Большинство объектов имеют социальное значение и обеспечивают рост всей экономики региона.
Кардинальное решение
Новый путепровод на Режевском тракте был построен благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Основные работы по возведению автомобильного моста через железную дорогу на 127 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск завершены. После проведения диагностики специалисты организовали технический запуск движения.
«На объекте осталось демонтировать старый участок дороги, железнодорожный переезд и рекультивировать придорожную полосу, — рассказал замначальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Александр Окунский. — После этого сооружение будет официально введено в эксплуатацию. Поездки по Режевскому тракту станут удобнее и безопаснее».
Напомним, что автомобильная дорога Екатеринбург — Реж — Алапаевск — одна из самых востребованных и загруженных региональных трасс на Среднем Урале. Для автотранспорта это главное «окно» на северо-восток области. Интенсивность движения на отдельных участках здесь достигает 26 тысяч машин в сутки.
Ранее пересечение с железной дорогой на одном уровне, переезд со шлагбаумом около посёлка Коптелово тормозили и без того напряжённый трафик. Новый путепровод кардинально решает эту проблему, обеспечивая пересечение дорог на разных уровнях. Его конструкция включает три пролёта по семь балок в каждом. Длина сооружения — 84 метра.
Стоимость строительства составила почти 630 млн рублей. Это один из самых крупных пусковых объектов 2024 года в регионе, которые возводятся в рамках нацпроекта. Работы шли с опережением графика, что позволит полностью завершить их до июля 2024 года (вместо декабря, как планировалось ранее).
По поручению губернатора Евгения Куйвашева в нынешнем году работы идут на 24 мостах, расположенных как на региональных, так и на муниципальных дорогах.
По просьбам жителей
Между тем свердловские дорожники ускоренными темпами обновляют автодорогу, о ремонте которой в своё время просили жители Шалинского района. Речь идёт об участке посёлок Илим — посёлок Колпаковка. Работы на объекте перешли в заключительную фазу. В общей сложности планируется отремонтировать 16 км дорожного полотна. На сегодняшний день это самый протяжённый объект нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области.
По словам Александра Окунского, работы ведутся с опережением графика. Трасса имеет стратегическое значение не только для Колпаковки. В посёлке работает средняя школа, действует социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, расположена железнодорожная станция, ФАП, отделение почты и магазины. Обновлённая дорога поможет окрестным деревням и сёлам использовать этот потенциал.
Планируется, что ширина тротуаров будет выполнена в высоком стандарте — два метра с каждой стороны дороги. Для этого строители установили 750 метров бордюрного камня. Также будут обустроены подъезды к магазинам и жилым домам. А на участках автодороги, проходящих через другие населённые пункты, появится искусственное освещение. Например, в Илиме уже проложен подземный кабель, на очереди — монтаж 36 мачт освещения с двумя светильниками на каждой.
Первый километр
Первый километр дорожного покрытия уложили на новом участке М-12, проходящем по территории Свердловской области. Речь идёт о будущей скоростной магистрали Дюртюли — Ачит. Также установлены шесть из восьми опор на самом крупном искусственном сооружении — на мосту через реку Большую Сарану. Их высота достигает 57 метров, что сопоставимо с высотой 20-этажного дома. Кроме того, на объекте продолжается сборка металлоконструкций пролётов.
Напомним, что в рамках продления скоростной трассы Москва — Казань М-12 «Восток» до Екатеринбурга фактически с нуля строится дорога Дюртюли — Ачит протяжённостью 275 км. Её участок длинной 43 км проходит по территории Среднего Урала. В районе Ачита он вольётся в федеральную трассу Пермь — Екатеринбург.
Запустить движение по новому участку М-12 до Екатеринбурга планируется до конца 2024 года. Как отмечал губернатор Евгений Куйвашев, открытие скоростной дороги даст дополнительные возможности для развития свердловских муниципалитетов, для роста экономики региона и создания новых рабочих мест.