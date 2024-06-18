Продукты первой необходимости подешевеют в России

«Сейчас Госдума рассматривает законопроект о введении пороговых наценок на социально значимые продовольственные товары в размере 10%. К категории социально значимых товаров относятся различные виды продукции первой необходимости и повседневного спроса», — сообщила сенатор, ее слова передает «Газета.RU».
Епифанова отметила, что власти сделают все, чтобы удерживать цены в рамках потребительских возможностей. Она подчеркнула, что в прошлом году средняя стоимость сыров снизилась на 6%, сырные продукты дешевели на 18%. Она допустила продолжение удешевления этих продуктов. Также, по мнению сенатора, ожидается снижение цен на муку. Епифанова допустила снижение цен на овощи во втором полугодии, уточнив, что оптовые ставки на свеклу, картофель, лук и капусту снижаются.
ЕАН сообщал, что за последние четыре года куриные яйца и сахар стали лидерами по уровню роста цен в Свердловской области. Согласно материалам ведомства, за указанный период сахар в регионе подорожал в 2,25 раза (с 30,42 рубля за кг в 2019 году до 68,56 рубля в 2023 году), а цена на куриные яйца выросла в 1,9 раза, с 62,25 до 120,15 рубля за десяток. Также ощутимо подорожали шлифованный рис, мороженая рыба, говядина, мясо куры и свинина.