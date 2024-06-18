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Медики в Ростовской области стали получать до 150 тысяч рублей

В Ростовской области сложился кадровый дефицит в медицинской сфере. Как сообщает портал для найма hh.ru, из-за этого увеличились предлагаемые в вакансиях зарплаты.

Больше всего получают главные врачи. Их месячная зарплата может составлять от 70 до 149,4 тысяч рублей. Второе место занимают обычные врачи. Они могут рассчитывать на 57,4−100 тысяч рублей в месяц. Медицинские братья и сёстры могут зарабатывать от 35 до 54,7 тысячи рублей.

В среднем по России главврачи получают около 104,9 тысячи рублей.

Ране стало известно, что в 2022 году больше всех из главных врачей Ростова-на-Дону получал руководитель Центральной городской больницы им. Семашко Дмитрий Сизякин. В среднем речь идёт о сумме в 204,2 тысячи рублей.