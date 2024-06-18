Медики в Ростовской области стали получать до 150 тысяч рублей

Больше всего получают главные врачи. Их месячная зарплата может составлять от 70 до 149,4 тысяч рублей. Второе место занимают обычные врачи. Они могут рассчитывать на 57,4−100 тысяч рублей в месяц. Медицинские братья и сёстры могут зарабатывать от 35 до 54,7 тысячи рублей.