Медики в Ростовской области стали получать до 150 тысяч рублей

Больше всего получают главные врачи. Их месячная зарплата может составлять от 70 до 149,4 тысяч рублей. Второе место занимают обычные врачи. Они могут рассчитывать на 57,4−100 тысяч рублей в месяц. Медицинские братья и сёстры могут зарабатывать от 35 до 54,7 тысячи рублей.
В среднем по России главврачи получают около 104,9 тысячи рублей.
Ране стало известно, что в 2022 году больше всех из главных врачей Ростова-на-Дону получал руководитель Центральной городской больницы им. Семашко Дмитрий Сизякин. В среднем речь идёт о сумме в 204,2 тысячи рублей.