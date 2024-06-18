В Екатеринбурге обновят ведущие к медучреждениям улицы

В рамках национального проекта ремонт дороги будет проходить на участке улицы Крауля, от Токарей до Викулова. Там расположена районная поликлиника № 33. Обновят территорию на Московской улице, от Пальмиро Тольятти до Щорса, где в шаговой доступности находятся Уральский центр кинезиотерапии и Областная станция переливания крови. Также будет отремонтирован участок на проспекте Космонавтов, от Старых Большевиков до Шефской, где размещена Детская поликлиника № 4.