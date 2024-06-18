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В Екатеринбурге обновят ведущие к медучреждениям улицы

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 июня, УралПолит.Ru. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» власти Екатеринбурга отремонтируют улицы, которые ведут к медучреждениям. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

В рамках национального проекта ремонт дороги будет проходить на участке улицы Крауля, от Токарей до Викулова. Там расположена районная поликлиника № 33. Обновят территорию на Московской улице, от Пальмиро Тольятти до Щорса, где в шаговой доступности находятся Уральский центр кинезиотерапии и Областная станция переливания крови. Также будет отремонтирован участок на проспекте Космонавтов, от Старых Большевиков до Шефской, где размещена Детская поликлиника № 4.

На всех магистралях в этом сезоне специалисты обновят тротуары и проезжую часть, заменять либо выправят бордюры, обустроят понижения для маломобильных людей. Также на лестничных сходах появятся пандусы.