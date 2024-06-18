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В Свердловской области взлетят цены на ЖКХ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня, ФедералПресс. В Свердловской области увеличат тарифы на ЖКХ. С 1 июля цены поднимутся на 9,8%, постановление уже подписано губернатором региона Евгением Куйвашевым.

Источник: РИА "Новости"

«Каждый регион устанавливает предельный индекс роста индивидуально. Правительством Российской Федерации предусмотрено право ввести максимальный индекс до 13,6%. По решению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области был утвержден более низкий показатель».

рассказали «КП-Екатеринбург» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Жителям Свердловской области придут квитанции с повышенным тарифом уже в следующем месяце. За горячее, холодное водоснабжение, вывоз мусора, газ, электричество и водоотведение придется заплатить на 9,8% больше. Исключения коснутся Качканарский городской округ. Там тариф увеличен до 13,8%. Июньские квитанции еще останутся с прежними показателями.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Югре внедрят умные технологии в ЖКХ. Специальные датчики будут собирать показания приборов учета, обрабатывать, анализироваться сведения и сообщать об отклонениях.

экономика
ЖКХ