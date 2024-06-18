В Свердловской области взлетят цены на ЖКХ

«Каждый регион устанавливает предельный индекс роста индивидуально. Правительством Российской Федерации предусмотрено право ввести максимальный индекс до 13,6%. По решению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области был утвержден более низкий показатель».
Жителям Свердловской области придут квитанции с повышенным тарифом уже в следующем месяце. За горячее, холодное водоснабжение, вывоз мусора, газ, электричество и водоотведение придется заплатить на 9,8% больше. Исключения коснутся Качканарский городской округ. Там тариф увеличен до 13,8%. Июньские квитанции еще останутся с прежними показателями.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Югре внедрят умные технологии в ЖКХ. Специальные датчики будут собирать показания приборов учета, обрабатывать, анализироваться сведения и сообщать об отклонениях.