В Свердловской области взлетят цены на ЖКХ

Жителям Свердловской области придут квитанции с повышенным тарифом уже в следующем месяце. За горячее, холодное водоснабжение, вывоз мусора, газ, электричество и водоотведение придется заплатить на 9,8% больше. Исключения коснутся Качканарский городской округ. Там тариф увеличен до 13,8%. Июньские квитанции еще останутся с прежними показателями.