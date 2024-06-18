В Свердловской области планируют построить восемь новых больниц к 2025 году

«В этом году мы развернули еще 10 быстровозводимых модульных конструкций для нужд медицины. В Академическом районе Екатеринбурга заработает новая поликлиника. А к 2025 году мы рассчитываем построить еще восемь капитальных объектов здравоохранения в разных городах области», — рассказал глава региона.
Господин Куйвашев также добавил, что для решения проблемы кадрового дефицита в сфере здравоохранения реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а интерес школьников к профессии медика повышают открытием специализированных медицинских классов — сейчас в Свердловской области открыто 47 таких классов, количество продолжает увеличиваться.