Какие выплаты положены многодетным семьям в Казахстане

Как рассказали 18 июня в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, с начала 2024 года выплаты по многодетности в среднем получили 582,4 тыс. семей, в том числе за май 592,6 тыс. семей на общую сумму 40 млрд тенге.