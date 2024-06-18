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Новый тоннель разгрузит дорогу к Чимгану и Чарваку

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В СБДД сообщили об открытии нового тоннеля и дороги, которые должны разгрузить движение на выезде из Ташкента, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Тоннель позволяет автомобилям, движущимся по улице «Янги Узбекистан», выехать на автодорогу 4R12, ведущую в Бостанлыкский район, минуя перекресток со светофором. Въезд в тоннель с правой стороны дороги — это подскажут указатели.

При движении в сторону Ташкента также открыта новая дорога, выводящая поток автомобилей на улицу «Янги Узбекистан», минуя перекресток со светофором.

В ведомстве предупредили, что по тоннелю запрещено движение большегрузных автомобилей и транспортных средств, перевозящих опасные грузы. Им предстоит проехать через перекресток.