Новый тоннель разгрузит дорогу к Чимгану и Чарваку

Тоннель позволяет автомобилям, движущимся по улице «Янги Узбекистан», выехать на автодорогу 4R12, ведущую в Бостанлыкский район, минуя перекресток со светофором. Въезд в тоннель с правой стороны дороги — это подскажут указатели.