Новый тоннель разгрузит дорогу к Чимгану и Чарваку

Тоннель позволяет автомобилям, движущимся по улице «Янги Узбекистан», выехать на автодорогу 4R12, ведущую в Бостанлыкский район, минуя перекресток со светофором. Въезд в тоннель с правой стороны дороги — это подскажут указатели.
При движении в сторону Ташкента также открыта новая дорога, выводящая поток автомобилей на улицу «Янги Узбекистан», минуя перекресток со светофором.
В ведомстве предупредили, что по тоннелю запрещено движение большегрузных автомобилей и транспортных средств, перевозящих опасные грузы. Им предстоит проехать через перекресток.