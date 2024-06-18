Башкирии вошла в Топ-10 «сырных» регионов России.

В Башкирии производство сыров выходит на новый уровень. Наряду с флагманом республиканского сыроварения — Белебеевским молкомбинатом, в регионе активно развивается частное производство. Как сообщал Башинформ, в конце июня в республике выберут лучшего изготовителя сыра «Адыгейский».