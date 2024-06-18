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Башкирии вошла в Топ-10 «сырных» регионов России

Башкирии вошла в Топ-10 «сырных» регионов России.

Источник: Башинформ

Туристический сервис Tvil собрал рейтинг регионов России с самыми вкусными сырами к 18 июня — Дню сыродела.

Башкирия оказалась на 6 месте — за башкирские сыры высказались 7% участников голосования. Здесь выпускаются твердые и полутвердые сыры, давно завоевавшие интерес любителей, отмечается в исследовании.

Башкирия опередила сыры Северной Осетии, и угличские (с такими известнейшими брендами, как «Пошехонский» и «Российский»). Возглавили рейтинг костромской и адыгейский сыры.

В Башкирии производство сыров выходит на новый уровень. Наряду с флагманом республиканского сыроварения — Белебеевским молкомбинатом, в регионе активно развивается частное производство. Как сообщал Башинформ, в конце июня в республике выберут лучшего изготовителя сыра «Адыгейский».

экономика