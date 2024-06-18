В Казахстане оценили последствия санкций против Московской биржи

При этом в целом биржевой курс юаня к рублю будет задавать траекторию и для других рублевых валютных пар и станет ориентиром для участников рынка, поскольку, например, в мае его доля на торгах Московской биржи составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань, заключил регулятор.