В Казахстане оценили последствия санкций против Московской биржи

«У нас уже давно больше 85% расчётов с Россией идёт в национальной валюте», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах парламента, сообщает Sputnik Казахстан.
Ранее США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. После этого, с 13 июня, Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Затем, 14 июня, о новых санкциях объявила и Великобритания. Она также включила в санкционный список эти три финансовых структуры.
Банк России после этого заявил, что доллар и евро продолжат торговаться на внебиржевом рынке, и по нему начнёт рассчитывать официальный курс рубля.
При этом в целом биржевой курс юаня к рублю будет задавать траекторию и для других рублевых валютных пар и станет ориентиром для участников рынка, поскольку, например, в мае его доля на торгах Московской биржи составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань, заключил регулятор.