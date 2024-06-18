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В Казахстане оценили последствия санкций против Московской биржи

АЛМА-АТА, 18 июн — РИА Новости. Санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), не отразятся на торговых отношениях между Казахстаном и Россией, следует из заявления вице-премьера республики Серика Жумангарина.

Источник: Freepik

«У нас уже давно больше 85% расчётов с Россией идёт в национальной валюте», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах парламента, сообщает Sputnik Казахстан.

Ранее США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. После этого, с 13 июня, Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Затем, 14 июня, о новых санкциях объявила и Великобритания. Она также включила в санкционный список эти три финансовых структуры.

Банк России после этого заявил, что доллар и евро продолжат торговаться на внебиржевом рынке, и по нему начнёт рассчитывать официальный курс рубля.

При этом в целом биржевой курс юаня к рублю будет задавать траекторию и для других рублевых валютных пар и станет ориентиром для участников рынка, поскольку, например, в мае его доля на торгах Московской биржи составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань, заключил регулятор.

экономика
санкции