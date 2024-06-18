В Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь сел

«Мы можем пробурить скважину, можем поднять воду, но ее же людям нужно как-то подать. Поэтому мы постараемся сосредоточиться на этом, это программа двухлетняя. Мы обсуждали с главой республики, что в этом году мы определяем источники водоснабжения, а на следующий год мы планируем либо ремонт, либо прокладку новых сетей для сел, где это необходимо», — добавил Кратюк.