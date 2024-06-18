Госжилнадзор отозвал лицензию на дом у волгоградской УК «Парадигма»

Власти приняли решение исключить из реестра лицензий управляющей компании «Парадигма» многоквартирный дом на улице 51-й Гвардейской Дивизии, 19а в городе-герое Волгограде. Об этом 17 июня сообщили в Госжилнадзоре по Волгоградской области.
— Управляющая компания допустила серьезные недочёты в работе, недобросовестно выполняя свои обязательства перед жильцами и препятствуя проведению проверок, — пояснили решение в надзорном ведомстве.
Согласно ЖК РФ, у управкомпании отзывают лицензию на дом или все находящиеся в управлении МКД, если в течение года организации и (или) его должностным лицам три и более раза выписали штрафы. Что и произошло. При этом УК «Парадигма» продолжит работать, а вот жильцам 51-й Гвардейской Дивизии, 19а придется выбрать новую управкомпанию или изменить способ управления.
В течение 15 дней администрация Дзержинского района должна созвать общее собрание собственников МКД. Если оно не состоится или собственники не наберут кворум, чиновники за месяц выберут новую УК по конкурсу. До тех пор «Парадигма» должна обслуживать и этот дом.
Совсем лишить лицензии УК «Парадигма» могут в случае, если из реестра исключат сведения о более чем 15% имевшихся в управлении домов.
В то же время еще одна УК Волгограда заработала 125 тысяч штрафа за грязь в подъезде и разрушающийся фасад. Наказали ООО «Дом Сервис Красноармейский» за дома на проспекте Канатчиков № 1 и № 9.