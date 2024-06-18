Госжилнадзор отозвал лицензию на дом у волгоградской УК «Парадигма»

Согласно ЖК РФ, у управкомпании отзывают лицензию на дом или все находящиеся в управлении МКД, если в течение года организации и (или) его должностным лицам три и более раза выписали штрафы. Что и произошло. При этом УК «Парадигма» продолжит работать, а вот жильцам 51-й Гвардейской Дивизии, 19а придется выбрать новую управкомпанию или изменить способ управления.