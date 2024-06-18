Определен проектировщик фудмолла на месте бывшего трамвайного депо в Разгуляе

Об этом сообщает Business Class со ссылкой на директора управляющей компании «Труменс-Групп» Елену Денисову.
Сейчас научно-проектная документация объекта находится в процессе разработки, сроки завершения не уточняются. Согласно ранним концептам, в фудмолле могут разместиться 24 корнера с кухнями стран мира, пекарня, ряды с фермерскими продуктами, цветочный магазин, а также ночной клуб. Годом ранее объем инвестиций в объект оценивался в размере 200 млн руб.
ООО «Союз ПС» зарегистрировано в Перми в марте 2006 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Компания являлась поставщиком в 52 государственных контрактах на сумму 1, 079 млрд руб. У организации также есть опыт работы с объектами культурного наследия. В 2024 году подрядчик выиграл госконтракты на разработку научно-проектной документации «Корпуса производственного железнодорожных мастерских» на территории пространства «Завод Шпагина» и «Королевских номеров» по ул. Сибирской, 5 в Перми, реставрацию «Дома купца М. И. Грибушина» в Кунгуре. В 2023 году выручка компании составила 392,5 млн руб., чистая прибыль — 2,9 млн руб.
Административное здание в «Разгуляе» было построено в 1916 году. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Раньше здесь размещалось трамвайное депо, но в 2008 году пути до пересечения с ул. Ленина были демонтированы, и здание стало использоваться в качестве ремонтного цеха МУП «Пермгорэлектротранс». Предприятие освободило здание депо в сентябре 2021 года. В марте 2023 года здание сдано ООО «Альянс» в льготную аренду на 25 лет с условием реставрации объекта.