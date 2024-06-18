Определен проектировщик фудмолла на месте бывшего трамвайного депо в Разгуляе

Административное здание в «Разгуляе» было построено в 1916 году. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Раньше здесь размещалось трамвайное депо, но в 2008 году пути до пересечения с ул. Ленина были демонтированы, и здание стало использоваться в качестве ремонтного цеха МУП «Пермгорэлектротранс». Предприятие освободило здание депо в сентябре 2021 года. В марте 2023 года здание сдано ООО «Альянс» в льготную аренду на 25 лет с условием реставрации объекта.