Сыну омского экс-министра Триппеля отказали в приватизации ДК Козицкого

В частности, как обратил внимание «СуперОмск», в понедельник, 17 июня 2024 года, на электронной площадке размещены данные о недопущенных к процедуре участниках. Единственным в таком статусе оказался предприниматель Алексей Триппель, который приходится сыном бывшему министру экономики Омской области Александру Триппелю и является совладельцем таких компаний, как «Русшина-Инвест», «Планета-Центр», «Омское специальное конструкторское бюро приборов». Причины недопуска предпринимателя к конкурсной процедуре на текущий момент неизвестны.
Напомним, объект недвижимости, над дальнейшей судьбой которого думали в течение нескольких лет, выставлен на приватизацию с одобрения депутатов Омского горсовета по начальной стоимости 80,376 миллиона рублей. Наряду с этим назначена выкупная стоимость участка с кадастровым номером 55:36:040103:1099 площадью свыше 8,5 тысячи кв.м., в пределах которого он расположен, которая составляет около 20 миллионов рублей.