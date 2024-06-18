Сыну омского экс-министра Триппеля отказали в приватизации ДК Козицкого

Напомним, объект недвижимости, над дальнейшей судьбой которого думали в течение нескольких лет, выставлен на приватизацию с одобрения депутатов Омского горсовета по начальной стоимости 80,376 миллиона рублей. Наряду с этим назначена выкупная стоимость участка с кадастровым номером 55:36:040103:1099 площадью свыше 8,5 тысячи кв.м., в пределах которого он расположен, которая составляет около 20 миллионов рублей.