Воронежцы назвали самые нежеланные профессии для своих детей

Интересно, что 5% воронежцев не жаждут, чтобы их сын или дочь пошли учиться на педагога. Также 5% опрошенных против карьеры военного. По 4% не хотят, чтобы их дети работали охранниками или водителями. Также некоторое количество жителей региона надеются, что подрастающее поколение их семей не станут чиновниками и врачами.