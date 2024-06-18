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Воронежцы назвали самые нежеланные профессии для своих детей

Жители Воронежской области рассказали о том, какой карьеры не желали бы своим детям. Большинство воронежцев против, чтобы их сыновья и дочери становились дворниками. Статистикой поделился сервис Superjob.

Негативно к профессии «дворник» относятся, как оказалось, 12% жителей региона. Кроме того, 9% респондентов боятся, что их чада выберут специальность уборщика или кассира. Еще по 6% не хотят, чтобы дети стали полицейскими, разнорабочими и блогерами.

Интересно, что 5% воронежцев не жаждут, чтобы их сын или дочь пошли учиться на педагога. Также 5% опрошенных против карьеры военного. По 4% не хотят, чтобы их дети работали охранниками или водителями. Также некоторое количество жителей региона надеются, что подрастающее поколение их семей не станут чиновниками и врачами.

занятость