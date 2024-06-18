В Ростовской области вымерзли сады на площади 333 га

По данным источника, в питомнике погибли 205 тыс. саженцев на площади 6 га.
«Природно-климатические условия весны текущего года негативно отразились на формировании урожая косточковых и семечковых культур на территории всей области», — сообщили в ведомстве.
Предварительно общая уборочная площадь плодовых составит 2700 га.
«В данный момент площадь плодово-ягодных культур в плодоносящем возрасте по сельскохозяйственным организациям, КФХ и ИП составляет 3100 га, молодых насаждений — 540 га, плодовых питомников — 36 га», — цитирует издание данные регионального Минсельхозпрода.
Ранее сообщалось, что агропредприятия Ростовской области, пострадавшие от майских заморозков, получили 22 млн рублей страховых выплат за гибель сельхозкультур.