В Ростовской области вымерзли сады на площади 333 га

Ростовская область, 18 июня 2024. DON24.RU. В Ростовской области из-за почвенных заморозков в начале мая площадь погибших и сильно поврежденных промышленных плодовых насаждений составила 333 га. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на региональный Минсельхозпрод.