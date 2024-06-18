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В Ростовской области вымерзли сады на площади 333 га

Ростовская область, 18 июня 2024. DON24.RU. В Ростовской области из-за почвенных заморозков в начале мая площадь погибших и сильно поврежденных промышленных плодовых насаждений составила 333 га. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на региональный Минсельхозпрод.

По данным источника, в питомнике погибли 205 тыс. саженцев на площади 6 га.

«Природно-климатические условия весны текущего года негативно отразились на формировании урожая косточковых и семечковых культур на территории всей области», — сообщили в ведомстве.

Предварительно общая уборочная площадь плодовых составит 2700 га.

«В данный момент площадь плодово-ягодных культур в плодоносящем возрасте по сельскохозяйственным организациям, КФХ и ИП составляет 3100 га, молодых насаждений — 540 га, плодовых питомников — 36 га», — цитирует издание данные регионального Минсельхозпрода.

Ранее сообщалось, что агропредприятия Ростовской области, пострадавшие от майских заморозков, получили 22 млн рублей страховых выплат за гибель сельхозкультур.

сельское хозяйство