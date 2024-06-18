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В Казахстане выросли расходы на строительство дорог

Насколько выросли расходы на строительство дорог и автомагистралей в текущем году, в материале Zakon.kz.

Источник: Freepik

В январе — мае объем выполненных работ по строительству дорог и автомагистралей составил 213,7 млрд тенге. К тому же периоду прошлого года отмечается номинальный рост на 43%, или 64 млрд тенге, такими данными поделились в Первом кредитном бюро.

Как отмечают в бюро, таких расходов по итогам пяти месяцев года не было по крайней мере с 2019 года. При этом уточняется, что речь идет о стоимости работ, выполненных по договорам строительного подряда. Это означает, что доходы подрядчиков равны расходам для государства, поясняют аналитики.

«В целом дороги и автомагистрали входят в топ-3 объектов по доле, занимаемой в общем объеме строительных работ — 13%. На первых двух строчках находятся здания — нежилые (24%) и жилые (15%). Впрочем, всплеск доходов подрядчиков еще не означает, что с дорожным строительством все хорошо».

прокомментировали в ПКБ.

В ПКБ подчеркнули, что не стоит забывать о дополнительном финансировании многочисленных долгостроев. Для примера в обзоре приводится трасса Атырау — Астрахань (277 км), которая модернизируется с 2018 года.

экономика
строительство