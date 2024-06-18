В Казахстане выросли расходы на строительство дорог

Как отмечают в бюро, таких расходов по итогам пяти месяцев года не было по крайней мере с 2019 года. При этом уточняется, что речь идет о стоимости работ, выполненных по договорам строительного подряда. Это означает, что доходы подрядчиков равны расходам для государства, поясняют аналитики.