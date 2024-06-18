В «Преображенке-2» построят завод металлоконструкций

«Компании, которые работают на территории индустриальных и логистических парков, уже инвестировали в свои проекты более 54 млрд рублей, создали свыше 10 тысяч рабочих мест. Эти площадки оснащены всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, резиденты получают здесь налоговые льготы и сопровождение на всех этапах, от идеи до запуска предприятий», — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.