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Трасса Симферополь — Джанкой перешла в федеральную собственность

Дорогу Симферополь — Джанкой передали в федеральную собственность.

Автомобильная дорога Симферополь — Джанкой перешла под управление ФКУ Упрдор «Тамань». Трасса общей протяженностью 118 километров стала частью дороги Р-280 «Новороссия», сообщает пресс-служба управления.

«В оперативное управление подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор “Тамань” принят участок автомобильной дороги Симферополь — Джанкой протяженностью 118 км, который стал частью федеральной трассы Р-280 “Новороссия” Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь», — говорится в сообщении.

В ближайшее время специалистами будут диагностированы недостатки транспортно-эксплуатационного состояния трассы. Информация будет использована для составления плана очистки и ремонта дороги.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на автомобильной дороге Симферополь — Джанкой будет проведен капитальный ремонт после передачи ее в федеральную собственность.