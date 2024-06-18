На расселение аварийных домов направят дополнительно 244 млн рублей

Всего в 2024 году в рамках программы планируется направить более 4 млрд рублей на расселение аварийного жилья, из которых 3,7 млрд руб. — средства областного бюджета и Фонда развития территорий. За счет этих средств планируется переселить 2832 человека, проживающих в 52,4 тыс. кв. м аварийного фонда. Пока переселены 1239 человек из 24,6 тыс. кв. м.