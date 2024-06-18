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На расселение аварийных домов направят дополнительно 244 млн рублей

Фонд развития территорий перечислил Ростовской области почти 244 млн руб. дополнительно на переселение людей из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что выделенные средства позволят переселить 177 жителей Дона из аварийных домов, выявленных с января 2017 года по январь 2022 года.

Средства выделены в рамках программы по переселению людей из аварийного жилья. Ростовская область приступила к ее выполнению в феврале текущего года. Тогда региону было одобрено выделение 1,33 млрд руб.

Всего в 2024 году в рамках программы планируется направить более 4 млрд рублей на расселение аварийного жилья, из которых 3,7 млрд руб. — средства областного бюджета и Фонда развития территорий. За счет этих средств планируется переселить 2832 человека, проживающих в 52,4 тыс. кв. м аварийного фонда. Пока переселены 1239 человек из 24,6 тыс. кв. м.

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