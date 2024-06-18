В Калининградскую область завезли 38 тонн заражённых нектаринов

Средиземноморская плодовая муха относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов вредителей. Она повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений. Личинки, питаясь плодами, вызывают их преждевременное опадение. Повреждение кожуры мухой при яйцекладке вызывает развитие плесени и гниение плодов.