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Железную дорогу между Кызылордой и Учкудуком планируется построить за счет европейского финансирования

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Казахстан намерены получить европейское финансирование для железнодорожной линии Кызылорда — Учкудук, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Этот вопрос обсуждался на встрече первого заместителя министра транспорта Маманбия Омарова с делегацией Европейской комиссии по международному сотрудничеству.

Ответственные ведомства Узбекистана и Казахстана уже представили предложения в Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и другие международные финансовые организации по финансированию технико-экономической основы проекта.

Отметим, что Узбекистан и Казахстан рассматривают будущую ветку как важную часть Транскаспийского коридора. Этот проект призван способствовать экономической интеграции и торговым отношениям в Центральной Азии.

экономика