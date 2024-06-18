Железную дорогу между Кызылордой и Учкудуком планируется построить за счет европейского финансирования

Этот вопрос обсуждался на встрече первого заместителя министра транспорта Маманбия Омарова с делегацией Европейской комиссии по международному сотрудничеству.
Ответственные ведомства Узбекистана и Казахстана уже представили предложения в Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и другие международные финансовые организации по финансированию технико-экономической основы проекта.
Отметим, что Узбекистан и Казахстан рассматривают будущую ветку как важную часть Транскаспийского коридора. Этот проект призван способствовать экономической интеграции и торговым отношениям в Центральной Азии.