Приставы Татарстана рассказали, кому могут «заморозить» выплату долгов

«Мы активно ведем разъяснительную работу с должниками. Если должник принимает решение подписать контракт с Министерством обороны, принять участие в Специальной военной операции, то исполнительные производства, практически все, подлежат приостановлению, за исключением исполнительных производств о взыскании алиментов и о взыскании компенсации за причинение ущерба жизни и здоровью. Это единственные производства, которые не приостанавливаются и взыскиваются в полных объемах», — рассказал главный пристав РТ,