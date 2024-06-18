По новым тарифам. Какие изменения вступят в силу с 1 июля?

«Коммуналка» подорожает.
С 1 июля россияне будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги по новым тарифам. В стране пройдёт ежегодная плановая индексация. Напомним, в последний раз цены поднимали в декабре 2022-го, спустя несколько месяцев после традиционного июльского повышения. В 2023 году стоимость услуг ЖКХ оставалась без изменений. Со следующего месяца, по данным Министерства экономического развития РФ, совокупный платёж граждан за коммунальные услуги в стране увеличится на 9,8%. Специалисты министерства прогнозируют, что к 2025 году индексация стоимости коммунальных услуг в стране снизится до 5,7%.
Что касается Краснодарского края, то у нас индексация составит 9,6%, при этом в отдельных районах возможно отклонение от этого показателя на 4,9%. Рост платежей не превысит 14,5%. Об этом сообщил департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края.
Цены на газ вырастут на 10,4%, на электричество — на 8,8%. Конкретные изменения тарифов будут зависеть от места проживания потребителей. Например, в Краснодаре тариф на газ увеличится с 6,47 до 7,14 рублей за кубометр, в Славянском районе — с 7,1 до 7,71 рублей, в Усть-Лабинском — с 6,97 до 7,68 рублей. Цены на электричество в городах вырастут с 6 до 6,53 рублей за киловатт, а в сельской местности — с 4,20 до 4,57 рублей за киловатт.
Также с 1 июля ожидается повышение тарифов на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Рост составит 36,2%. Это означает, что ежемесячный платёж за капремонт увеличится до 9,47 рублей за квадратный метр общей площади квартиры. Данный тариф будет действителен до 31 декабря 2024 года.
«Безусловно, на фоне инфляции и повышения цен на различные товары и услуги в период индексации тарифов ЖКУ социальное напряжение увеличивается. Нам поступают звонки, обращения от жителей региона с просьбой расшифровать, прокомментировать, объяснить, почему это происходит и именно в таком размере, — говорит председатель Союза “Краснодарская краевая корпорация жилищного самоуправления” Владимир Колпаков. — В целом же граждане привыкли к тому, что цены на некоторые услуги повышаются в определённые периоды времени, например, плата за отопление обычно увеличивается в июле, а не зимой, когда нагрузка на эти системы максимальна. Это делается для того, чтобы уменьшить финансовое бремя на граждан и сделать повышение цен менее заметным. То же самое относится и к другим услугам. Государство старается найти золотую середину между необходимостью повышения цен и защитой интересов граждан».
Вместе с тем с 1 июля для нескольких категорий отменят банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ. В список вошли: многодетные родители, пенсионеры, граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Конец ипотеки?
С 1 июля 2024 года банки перестанут выдавать льготную ипотеку под 8% годовых. Напомним, по льготной программе можно было получить до 6 млн рублей на 30 лет с первоначальным взносом до 30%.
Что касается семейной ипотеки, которая также заканчивается 1 июля, президент России Владимир Путин предложил продлить программу ещё на шесть лет — до 2030 года. Ставка останется на уровне 6% для семей с детьми до шести лет включительно. Пока параметры программы по лимитам, первоначальному взносу и ставкам не обнародованы.
К слову, по данным оператора программы, в 2023 году на нее приходилось около половины всех выдач по льготной ипотеке в России. Краснодарский край входит в число регионов-лидеров по выдаче в рамках этой программы наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом.
«Увеличение ипотечной ставки влечёт за собой снижение стоимости жилья на вторичном рынке. Ожидается, что в текущем году снижения ставки не произойдёт, поэтому участники рынка возлагают надежды на следующий год и более выгодные условия кредитования. Для поддержания вторичного рынка недвижимости в нынешних реалиях необходимы программы субсидирования, — комментирует эксперт по недвижимости, риелтор Екатерина Кремнева. — Что касается семейной ипотеки, то после 1 июля условия программы станут известны. Возможно, круг потенциальных получателей этой льготы будет ограничен».
Реестр многодетных.
С 1 июля в России заработает реестр многодетных семей. Как пояснила депутат Госдумы Светлана Бессараб, он упростит доступ к федеральным и региональным мерам поддержки без необходимости предоставления дополнительной бумажной документации. Реестр позволит автоматически учитывать статус многодетности при предоставлении различных льгот и пособий. Также минимизирует вероятность получения необоснованных отказов в господдержке.
«На Кубани на текущий момент 94 тысячи многодетных семей, в которых воспитываются 309 тысяч детей. При этом регион активно продолжает сохранять все имеющиеся программы поддержки для многодетных. Среди уже действующих льгот можно выделить ежегодные выплаты на каждого ребёнка, краевой материнский капитал для третьего и последующих детей, бесплатное обеспечение лекарствами дошкольников до шести лет, а также предоставление земельных участков или компенсации на оплату ипотеки. По инициативе губернатора, теперь многодетные семьи будут иметь право на компенсацию до 30% расходов на коммунальные услуги. Кроме того, с 1 сентября дети из многодетных семей будут получать разовое бесплатное питание в школах, а с 1 октября для них будет введён единый проездной билет на городской и пригородный транспорт. Также школьники получат право на бесплатное посещение музеев и выставок. Регистрация в новом реестре станет ещё одной возможностью для больших семей получить доступ к дополнительной помощи без лишних сложностей», — прокомментировала Светлана Бессараб.