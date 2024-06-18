По новым тарифам. Какие изменения вступят в силу с 1 июля?

«На Кубани на текущий момент 94 тысячи многодетных семей, в которых воспитываются 309 тысяч детей. При этом регион активно продолжает сохранять все имеющиеся программы поддержки для многодетных. Среди уже действующих льгот можно выделить ежегодные выплаты на каждого ребёнка, краевой материнский капитал для третьего и последующих детей, бесплатное обеспечение лекарствами дошкольников до шести лет, а также предоставление земельных участков или компенсации на оплату ипотеки. По инициативе губернатора, теперь многодетные семьи будут иметь право на компенсацию до 30% расходов на коммунальные услуги. Кроме того, с 1 сентября дети из многодетных семей будут получать разовое бесплатное питание в школах, а с 1 октября для них будет введён единый проездной билет на городской и пригородный транспорт. Также школьники получат право на бесплатное посещение музеев и выставок. Регистрация в новом реестре станет ещё одной возможностью для больших семей получить доступ к дополнительной помощи без лишних сложностей», — прокомментировала Светлана Бессараб.