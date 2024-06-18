В Казани летом благоустроят шесть общественных пространств

В этом году в Казани в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены шесть общественных пространств:
• территория Большого Чайкового озера;
• бульвар по улице Серова;
• скверы 100-летия образования строительной отрасли РТ и недалеко от железнодорожного вокзала «Казань-2»;
• парк Петрова;
• перекресток улиц Бутлерова и Толстого;
• сквер возле железнодорожного вокзала «Казань-2».
На территории озера уже идут подготовительные работы. К основным приступят после окончания периода гнездования чаек. В парке Петрова и сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ обновят детские площадки и заменят тепловые сети.
В сквере возле железнодорожного вокзала «Казань-2» установят уличную мебель и озеленят территорию. В сквере недалеко от железнодорожного вокзала «Казань-2» уже обустроили зоны отдыха и проложили дорожки.
Бульвар по улице Серова будет полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. К концу августа там появятся событийная зона со сценой и пешеходные дорожки.
Напомним, в Казани приступили к созданию парка у нового здания театра Камала.