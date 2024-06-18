Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани летом благоустроят шесть общественных пространств

Всего за год обновят 18 парков и скверов.

В этом году в Казани в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены шесть общественных пространств:

• территория Большого Чайкового озера;

• бульвар по улице Серова;

• скверы 100-летия образования строительной отрасли РТ и недалеко от железнодорожного вокзала «Казань-2»;

• парк Петрова;

• перекресток улиц Бутлерова и Толстого;

• сквер возле железнодорожного вокзала «Казань-2».

На территории озера уже идут подготовительные работы. К основным приступят после окончания периода гнездования чаек. В парке Петрова и сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ обновят детские площадки и заменят тепловые сети.

В сквере возле железнодорожного вокзала «Казань-2» установят уличную мебель и озеленят территорию. В сквере недалеко от железнодорожного вокзала «Казань-2» уже обустроили зоны отдыха и проложили дорожки.

Бульвар по улице Серова будет полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. К концу августа там появятся событийная зона со сценой и пешеходные дорожки.

Напомним, в Казани приступили к созданию парка у нового здания театра Камала.

ЖКХ