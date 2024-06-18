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В Минске продали дом за почти $1,2 млн. Где он находится

Самый дорогой дом, который продали в Минске в мае, стоил $1,16 млн. Находится он у заказника Лебяжий, пишет Real.by.

Коттедж построен в 2020 году. Он расположен в элитном жилом комплексе «Олимпик Парк» недалеко от водохранилища Дрозды.

Общая площадь дома — 517 квадратов, а собственный участок занимает почти 14 соток.

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недвижимость