В Минске продали дом за почти $1,2 млн. Где он находится

Коттедж построен в 2020 году. Он расположен в элитном жилом комплексе «Олимпик Парк» недалеко от водохранилища Дрозды.
Общая площадь дома — 517 квадратов, а собственный участок занимает почти 14 соток.
Самый дорогой дом, который продали в Минске в мае, стоил $1,16 млн. Находится он у заказника Лебяжий, пишет Real.by.
Коттедж построен в 2020 году. Он расположен в элитном жилом комплексе «Олимпик Парк» недалеко от водохранилища Дрозды.
Общая площадь дома — 517 квадратов, а собственный участок занимает почти 14 соток.