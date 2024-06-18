Поставщиком газа для АО «Молдовагаз» в июле станет предприятие «Энергоком»

Та уточнили, что подобные закупки проводятся с целью достижения баланса между минимальной закупочной ценой и обеспечением газом конечных потребителей.
По итогам аукциона, проведенного в понедельник, 17 июня, был определен поставщик газа для АО «Молдовагаз» на июль этого года, которым, как и в июне, стало АО «Энергоком».
«Согласно условиям аукциона, объем законтрактованного сторонами природного газа составляет 159 600 МВт*ч, или 15 миллионов кубометров (оценочно)», — заявили в «Молдовагазе».
По информации пресс-службы предприятия, цена поставки, формула которой будет привязана к индексу TTF front month index, будет определена в последний день июня и опубликована 1 июля 2024 года.
В июне закупочная цена голубого топлива для АО «Молдовагаз» от «Энергокома» составила 32,87 евро/МВт*ч, что эквивалентно 349,79 евро за тысячу кубометров (6750,9 лея) без НДС.