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Поставщиком газа для АО «Молдовагаз» в июле станет предприятие «Энергоком»

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Компания «Молдовагаз» инициировала закупку природного газа на июль этого года посредством торговой площадки BRM East Energy, сообщили в пресс-службе предприятия.

Источник: Reuters

Та уточнили, что подобные закупки проводятся с целью достижения баланса между минимальной закупочной ценой и обеспечением газом конечных потребителей.

По итогам аукциона, проведенного в понедельник, 17 июня, был определен поставщик газа для АО «Молдовагаз» на июль этого года, которым, как и в июне, стало АО «Энергоком».

«Согласно условиям аукциона, объем законтрактованного сторонами природного газа составляет 159 600 МВт*ч, или 15 миллионов кубометров (оценочно)», — заявили в «Молдовагазе».

По информации пресс-службы предприятия, цена поставки, формула которой будет привязана к индексу TTF front month index, будет определена в последний день июня и опубликована 1 июля 2024 года.

В июне закупочная цена голубого топлива для АО «Молдовагаз» от «Энергокома» составила 32,87 евро/МВт*ч, что эквивалентно 349,79 евро за тысячу кубометров (6750,9 лея) без НДС.

экономика
энергетика