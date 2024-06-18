16,1 млн рублей выделят на День города в Ростове-на-Дону

В 2024 году на организацию и проведение Дня города в Ростове-на-Дону планируют выделить немногим более 16 млн рублей. Об этом на заседании городской думы сообщил и. о. заместителя главы администрации — начальник муниципального казначейства Иван Павленко.
— 16,1 млн рублей планируется выделить на мероприятие и оформление к празднованию 275 годовщины со Дня основания, — сказал Иван Павленко.
Напомним, в этом году жители донской столицы будут отмечать День города 15 сентября (праздник обычно проводится в третье воскресенье первого месяца осени). Датой основания Ростова-на-Дону считается 1749 год, когда императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении в устье реки Темерник государственной таможни.
Добавим, по словам Ивана Павленко, основные характеристики городского бюджета на 2024 год выглядят следующим образом: по доходам — 69 млрд 221,7 млн рублей, по расходам — 72 млрд 695,2 млн рублей, дефицит бюджета — 3 млрд 473,5 млн рублей.