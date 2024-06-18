В Петербурге спустили на воду корвет «Проворный»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Корвет проекта 20385 «Проворный», строящийся для Тихоокеанского флота, спустили на воду на Судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает корреспондент РИА Новости.
«Сегодня мы спускаем на воду первый серийный корабль нового поколения проекта 20385. Головной корабль проекта — “Гремящий” — был ранее принят в состав ВМФ и сейчас достойно несет службу на Тихоокеанском флоте, заслужил репутацию надежного и современного корвета, способного решать весь спектр задач — и оборонительных, и ударных… “Проворный” укрепляет статус РФ как великой морской державы», — сказал на церемонии спуска корвета главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев.
Он отметил, что корвет, который в ближайшей перспективе войдет в состав ВМФ, повысит потенциал группировки Тихоокеанского флота.
Корветы проекта 20385 разработаны ЦМКБ «Алмаз». Они предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещаются артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27.
Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.
В декабре 2021 года на строящемся корвете «Проворный» на «Северной верфи» произошел пожар на площади 400 квадратных метров, пострадала надстройка корабля.