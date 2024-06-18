В Петербурге спустили на воду корвет «Проворный»

«Сегодня мы спускаем на воду первый серийный корабль нового поколения проекта 20385. Головной корабль проекта — “Гремящий” — был ранее принят в состав ВМФ и сейчас достойно несет службу на Тихоокеанском флоте, заслужил репутацию надежного и современного корвета, способного решать весь спектр задач — и оборонительных, и ударных… “Проворный” укрепляет статус РФ как великой морской державы», — сказал на церемонии спуска корвета главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев.