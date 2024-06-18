Курс доллара вырос почти на 5 тенге на торгах

Фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели в настоящее время на $0,27 (на 0,34%) — до $78,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,17 (на 0,2%) — до $78,45 за баррель.