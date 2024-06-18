Власти Перми определили условия по сносу ворот советского зоопарка

Постройка представляет собой кирпичное сооружение с бетонными перекрытиями и находится по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, 152. В администрации уточнили, что начальная цена контракта составляет 1 193 695,17 ₽ Планируется, что подрядчик завершит работы по демонтажу ворот до конца этого года. Заявки принимаются до 9 утра 2 июля 2024 года. А итоги подведут через два дня — 4 июля.