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Власти Перми определили условия по сносу ворот советского зоопарка

Начальная цена контракта более миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Городские власти объявили электронный аукцион по сносу самовольной постройки, расположенной в Индустриальном районе города Перми. Информацию об этом сообщили «Комсомолке» в районной администрации.

Постройка представляет собой кирпичное сооружение с бетонными перекрытиями и находится по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, 152. В администрации уточнили, что начальная цена контракта составляет 1 193 695,17 ₽ Планируется, что подрядчик завершит работы по демонтажу ворот до конца этого года. Заявки принимаются до 9 утра 2 июля 2024 года. А итоги подведут через два дня — 4 июля.

Ранее «Комсомолка» писала, что конструкция находится в аварийном состоянии и представляет опасность для людей.

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