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Временно ограничена продажа билетов на поезда в Крым на осень

Из-за ремонта железной дороги компания-перевозчик будет корректировать расписание, в связи с чем временно ограничили продажу билетов на некоторые поезда в Крым на осень 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

Как только новый график движения разработают, продажи откроют.

Продажи билетов приостановлены на такие поезда, как № 7 Санкт-Петербург — Севастополь, № 8 Севастополь — Санкт-Петербург, № 28 Москва — Симферополь, № 91 Севастополь — Москва, № 179 Санкт-Петербург — Евпатория, № 179 Санкт-Петербург — Евпатория и № 180 Евпатория — Санкт-Петербург.

Ранее «МК в Крыму» сообщал, что первый фирменный двухэтажный поезд Москва — Симферополь курсирует в новом статусе «Таврия Экспресс».