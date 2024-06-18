Временно ограничена продажа билетов на поезда в Крым на осень

Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.
Как только новый график движения разработают, продажи откроют.
Продажи билетов приостановлены на такие поезда, как № 7 Санкт-Петербург — Севастополь, № 8 Севастополь — Санкт-Петербург, № 28 Москва — Симферополь, № 91 Севастополь — Москва, № 179 Санкт-Петербург — Евпатория, № 179 Санкт-Петербург — Евпатория и № 180 Евпатория — Санкт-Петербург.
Ранее «МК в Крыму» сообщал, что первый фирменный двухэтажный поезд Москва — Симферополь курсирует в новом статусе «Таврия Экспресс».