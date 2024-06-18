Участие женщин в экономической жизни Узбекистана наравне с мужчинами помогло бы вывести из бедности более 700 тысяч человек — ВБ

Эти данные приводятся в докладе «Страновая гендерная оценка для Узбекистана», подготовленном Всемирным банком при финансовом содействии правительства Великобритании и специальной комиссии Узбекистана по вопросам женщин.
Эксперты рассмотрели вопросы гендерного равенства в стране через анализ ситуации в различных сферах, включая доступ женщин к образованию, здравоохранению, экономической деятельности, их защиту от насилия, ситуацию с браками и разводами, а также участие женщин в общественной жизни страны.
Отмечается значительный прогресс, достигнутый властями в обеспечении гендерного равенства, начиная с 2017 года. В частности, были приняты нормы, гарантирующие женщинам равную оплату с мужчинами за труд равной ценности. Были отменены ограничения на применение труда женщин в определенных отраслях. Также были приняты нормы, защищающие женщин от домашнего насилия.
В докладе отмечается, что после 2019 года количество женщин, занимающих места в нижней палате парламента, удвоилось и достигло 48. Это вывело Узбекистан на 37-е место среди 190 парламентов мира по доле женщин в составе парламента.
Доля женщин, занимающих места в Сенате, выросла с 20% в 2018 году до 25% в 2022 году. Доля женщин на министерских должностях в правительстве выросла с 2,9% до 5,7% за этот же период, а количество женщин среди лидеров махаллей — с 10% до 13%.
Однако, несмотря на достижение гендерного паритета в некоторых областях, отдельные нормы способствуют крайнему неравенству экономических возможностей между мужчинами и женщинами. К примеру, отмечается, что 8,8% узбекистанских мужчин в возрасте от 15 до 25 лет не работали и не получали образования или профессиональной подготовки. Тогда как доля женщин этой возрастной группы составила 42%.
Также прогресс не был столь последовательным в частном секторе. Доля фирм, в которых женщины являются совладельцами, упала с 40% в 2008 году до 26% в 2019 году. Хотя бы одна женщина в высшем руководстве есть только примерно в каждой десятой фирме.