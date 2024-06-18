Участие женщин в экономической жизни Узбекистана наравне с мужчинами помогло бы вывести из бедности более 700 тысяч человек — ВБ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В 2022 году в Узбекистане женщины в среднем зарабатывали на 34% меньше, чем мужчины. Это намного больше, чем средний мировой показатель. Эксперты Всемирного банка считают, что национальный доход республики был бы примерно на 29% выше, если бы женщины участвовали в экономической жизни наравне с мужчинами. Это помогло бы вывести из бедности более 700 тысяч человек, передает корреспондент Podrobno.uz.