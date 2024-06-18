Мини-футбольный комплекс построят в Нижнем за 256 млн рублей

В Нижнем Новгороде будут построены новые спортивные объекты. Это стало возможным благодаря выделенным средствам в размере 256 миллионов рублей на концессионный проект. Комплекс будет базой для профессионального мини-футбольного клуба «Норманочка», а также еще 11 команд. Об этом рассказали в проектном офисе Стратегии развития области.
Строительство здания на проспекте Гагарина запланировано на 2025 год, общий объем инвестиций составит 2,1 миллиарда рублей. Инвестиции направлены на создание двух паркетных арен, тренажерного зала и мест для соревнований. Подписание концессионного соглашения осуществлено компанией ООО «Спортивный комплекс “Торпедо” при участии правительства Нижегородской области.