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Мини-футбольный комплекс построят в Нижнем за 256 млн рублей

Строительство здания на проспекте Гагарина запланировано на 2025 год.

В Нижнем Новгороде будут построены новые спортивные объекты. Это стало возможным благодаря выделенным средствам в размере 256 миллионов рублей на концессионный проект. Комплекс будет базой для профессионального мини-футбольного клуба «Норманочка», а также еще 11 команд. Об этом рассказали в проектном офисе Стратегии развития области.

Строительство здания на проспекте Гагарина запланировано на 2025 год, общий объем инвестиций составит 2,1 миллиарда рублей. Инвестиции направлены на создание двух паркетных арен, тренажерного зала и мест для соревнований. Подписание концессионного соглашения осуществлено компанией ООО «Спортивный комплекс “Торпедо” при участии правительства Нижегородской области.

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