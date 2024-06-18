Досаев: повышение цен — неприятная тема, но в общественном транспорте она назрела давно

«Тема повышения стоимости проезда назрела не вчера. Перевозчики, здесь я говорю, в том числе, о частниках, давно работают, если не в минус, то в очень слабый плюс. Мы с коллегами изучали тему и прекрасно понимаем, что за последнее время сильно выросли траты на содержание этого, пускай и социального, но все-таки бизнеса», — заявил член транспортного комитета Законодательного собрания области Рустам Досаев, комментируя повышение оплаты проезда в общественном транспорте с 1 июля.