Бесплатные детсады обойдутся Петербургу почти в два миллиарда рублей в год

— Городскому бюджету отмена платы за детские сады будет стоить 2 млрд 83 млн рублей в год. Будет перераспределение бюджетных ассигнований, которые заложены в комитет по образованию, где-то что-то будет экономиться, вот за счет этого будут выделены деньги на реализацию инициативы в 2024 году. А уже с 2025 года мы будет полноценно закладывать эту сумму в бюджет, — сказал он.