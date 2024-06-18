Бесплатные детсады обойдутся Петербургу почти в два миллиарда рублей в год

Отмена платы за детские сады — одна из самых обсуждаемых тем в Петербурге. Пока это лишь законопроект, но депутаты Заксобрания собираются оперативно рассмотреть и поддержать его, чтобы уже с 1 сентября закон вступил в силу. Родители ждут его принятия с нетерпением, ведь это сэкономит приличную сумму. А городу такая инициатива будет стоить более двух миллиардов рублей. Об этом SPB.KP.RU рассказал депутат ЗакСа Денис Четырбок.
— Городскому бюджету отмена платы за детские сады будет стоить 2 млрд 83 млн рублей в год. Будет перераспределение бюджетных ассигнований, которые заложены в комитет по образованию, где-то что-то будет экономиться, вот за счет этого будут выделены деньги на реализацию инициативы в 2024 году. А уже с 2025 года мы будет полноценно закладывать эту сумму в бюджет, — сказал он.
Четырбок отметил, что закон в этом году хоть и будет действовать всего четыре месяца — с начала сентября по конец декабря, но расчет производили годичный. То есть эта сумма — 2,083 млрд рублей — рассчитана не на четыре месяца, а на год.
Также депутат добавил, что Петербург станет первым регионом в стране, где с родителей полностью снимут плату за детсад. Конечно, в других регионах есть льготные категории, к слову, они на данный момент есть и в Северной столице, но так, чтобы родители не платили вообще, пока нет нигде.