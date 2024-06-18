290 семей переедут из аварийного жилья в этом году в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в 2024 году планируют переселить из аварийного жилья порядка 290 семей. Сейчас в программу по переселению включены более 150 многоквартирных домов уральской столицы, опасных для проживания, уточнили в пресс-службе мэрии.
Там отметили, что за 2021−2023 годы по муниципальной программе расселения из аварийных домов переехали более тысячи семей.
«Этим уральцам выделили 34,4 тысячи квадратных метров жилья (как в виде квартир, так и в денежном эквиваленте)», — рассказали в администрации..
Сейчас в работе находятся дома, признанные аварийными в 2020—2023 годах.