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290 семей переедут из аварийного жилья в этом году в Екатеринбурге

Средства на переселение по муниципальной программе выделяются из городского бюджета.

В Екатеринбурге в 2024 году планируют переселить из аварийного жилья порядка 290 семей. Сейчас в программу по переселению включены более 150 многоквартирных домов уральской столицы, опасных для проживания, уточнили в пресс-службе мэрии.

Там отметили, что за 2021−2023 годы по муниципальной программе расселения из аварийных домов переехали более тысячи семей.

«Этим уральцам выделили 34,4 тысячи квадратных метров жилья (как в виде квартир, так и в денежном эквиваленте)», — рассказали в администрации..

Сейчас в работе находятся дома, признанные аварийными в 2020—2023 годах.

недвижимость