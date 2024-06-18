«Дом.РФ»: примерно 80% городов в России теряют население

Он также обратил внимание на то, что поляризуются между собой большие и малые города страны. Так, по данным «Дом.РФ», в настоящее время в 35 городах с населением больше 500 тысяч человек живет 38% населения страны — столько же, сколько во всех оставшихся 1100 городах с количеством жителей до 500 тысяч человек. Еще 24% жителей России живет вне городов.