«Дом.РФ»: примерно 80% городов в России теряют население

Он отметил, что прирост населения идет главным образом в Москве и Петербурге, в кавказских республиках, на юге России, а также в нефтяных регионах.
«Поляризация пространства России — это долгосрочный тренд, с которым нам всем нужно жить, мириться и на это надо обращать внимание», — заявил Финогенов.
Он также обратил внимание на то, что поляризуются между собой большие и малые города страны. Так, по данным «Дом.РФ», в настоящее время в 35 городах с населением больше 500 тысяч человек живет 38% населения страны — столько же, сколько во всех оставшихся 1100 городах с количеством жителей до 500 тысяч человек. Еще 24% жителей России живет вне городов.
«Почему едут в мегаполисы? Конечно, за самореализацией. Это модно, это позволяет продвигать прогрессивные карьерные треки, и это тоже очень тяжело менять, сколько бы мы ни говорили о развитии малых и средних городов», — констатировал он.
Финогенов также обратил внимание на то, что в целом в российских городах постоянно сокращается доля полных семей с несовершеннолетними детьми. И если в Ингушетии, Дагестане, Чечне доля семейных пар с детьми колеблется от 40 до 60%, то в Москве, Петербурге, центральных регионах страны и в Поволжье этот показатель равен 15%. В целом же только у 32% российских семей (19,7 миллиона) есть несовершеннолетние дети, указал он.
«Поэтому абсолютно очевидно, почему сейчас государство столь резко начало обсуждать мощные меры, связанные с поддержкой семей. Но <…> этот тренд крайне сложно менять, потому что демография неумолима. Фактически в мире практически ни одной развитой стране без миграции не удалось этот тренд поменять», — подчеркнул Финогенов.
Он также отметил, что в прошлое уходят города молодых и объективной реальностью становится факт, что уже буквально через пять-семь лет люди старше 65 лет станут «самой крупной группой в большинстве городов России».
По мнению представителя «Дом.РФ», следствием сокращения доли больших семей, а также роста доли одиночек (по данным Всероссийской переписи населения 2021 года, доля домохозяйств, состоящих из одного человека, превысила 40%, почти удвоившись с 2002 года) и увеличения доли людей в «серебряном возрасте» является повышение количества квартир площадью до 35 квадратных метров на рынке недвижимости.
«Это, конечно, имеет не только экономические причины, но и фундаментальные демографические причины. И это очень важно учитывать и в диалоге с властью, и в планировании коммерческой деятельности», — сказал он.