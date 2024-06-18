Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске проведут ремонт 7 мостов по национальному проекту «БКД»

В Новосибирске в текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать 14 автомагистралей и 7 мостов.

Мэр города Максим Кудрявцев отмечает, что при ремонте автодорог следует четко соблюдать назначенные сроки.

Так, в текущем году в рамках национального проекта предусмотрено выполнение работ на 14-ти участках автодорог и 7-ми мостовых сооружениях. Работы будут развернуты на всех объектах, отставания в графике отсутствуют.

Начальник дептранса и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев заявил, что готовность Октябрьского моста составляет 50 процентов.

С 20 июня 2024 года подрядчик будет приступать к устройству выравнивающего слоя на Димитровском мосту. На этом этапе рабочие демонтируют мостовое полотно и закончат работы по устранению остатков литого асфальта.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что инновационный станок для производства печатных плат создали в Новосибирске.