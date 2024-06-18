Цифра, которая сведет с ума: Стало известно, сколько миллиардов долларов прячут жители Молдовы в своих квартирах

«Согласно данным, полученным до переписи, богатство молдаван в 2024 году оценивалось в $52,4 млрд, что на $2,2 млрд больше, чем в 2023 году, в основном за счет роста цен на жилье в Кишиневе, на который приходится наибольшая доля молдавского богатства. Но если принять во внимание данные переписи, то уже 16 июня 2024 года богатство молдаван составит не менее 56,8 млрд долларов, или на 4,4 млрд долларов больше, чем мы знали до переписи», — говорится в аналитическом отчете Вячеслава Ионицэ.