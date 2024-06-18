Цифра, которая сведет с ума: Стало известно, сколько миллиардов долларов прячут жители Молдовы в своих квартирах

Перепись показала, что молдаване на 4,4 миллиарда долларов богаче, чем они думали.
«Согласно данным, полученным до переписи, богатство молдаван в 2024 году оценивалось в $52,4 млрд, что на $2,2 млрд больше, чем в 2023 году, в основном за счет роста цен на жилье в Кишиневе, на который приходится наибольшая доля молдавского богатства. Но если принять во внимание данные переписи, то уже 16 июня 2024 года богатство молдаван составит не менее 56,8 млрд долларов, или на 4,4 млрд долларов больше, чем мы знали до переписи», — говорится в аналитическом отчете Вячеслава Ионицэ.
По его словам, этот рост благосостояния в первую очередь обусловлен переоценкой деревенского богатства, которое увеличилось как минимум на 1,5 миллиарда долларов США с 6 миллиардов долларов США до переписи до 7,5 миллиардов долларов США по текущим данным переписи населения. В муниципии Кишинэу благосостояние населения на 980 миллионов долларов США выше по сравнению с данными переписи населения и достигло 22 миллиардов долларов США. В остальных городах богатство молдаван выросло еще на $1,7 млрд — до $11,2 млрд, утверждает аналитик.
«Таким образом, обновленные данные переписи населения показывают нам, что стоимость жилья в Молдове составляет не менее 40,7 млрд долларов США, что на 4,2 млрд долларов больше, чем предполагалось до переписи, когда стоимость жилья составляла 36,5 млрд долларов США или 69 долларов США. 0,6% от общего богатства молдаван», — заключил Вячеслав Ионицэ.