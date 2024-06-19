В мэрии Краснодара прокомментировали ситуацию с аварийным домом на Митрофана Седина

Дом на Митрофана Седина, 5, которым заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, расселят в 2025 году. Оставить здание постройки 1918 года смогут, если собственники самостоятельно приведут его в порядок до 1 июля.
«Собственникам выплачивают денежную компенсацию, а проживающим по договорам соцнайма — квартиру», — пояснили в МЦУ Краснодара.
На размер выплат будет влиять рыночная стоимость жилья и общая стоимость общего имущества, в том числе земля, на которой он построен, а также убытки, которые связаны с изъятием дома.