Нацбанк Беларуси заметно снизил курс доллара и курс евро на 19 июня 2024

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 19 июня 2024, среду, выглядят так: 1 доллар США равен 3,1859 рубля, 1 евро — 3,4150 BYN, 100 российских рублей — 3,6047 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 18 июня 2024, вторник, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2005 рубля, 1 евро — 3,4274 BYN, 100 российских рублей — 3,5873 белорусского рубля. Таким образом, доллар США и евро потеряли в своих курсах более копейки, а российский рубль вырос.