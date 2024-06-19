Монтировщик шин, стропальщик, машинист по стирке спецодежды и рабочий зеленстроя. Десять любопытных вариантов подработки из Банка вакансий назвали белорусам в июне 2024

Узнали об интересных вакансиях на подработку в июне 2024 года. Как и месяцем ранее, рассматривать будем те вакансии из Общереспубликанского банка вакансий, которые отвечают единственному ограничению: работать нужно не меньше, чем на 0,25 ставки. Вакансии с занятостью большей, чем четверть ставки, рассматриваем, с меньшей — нет.
135,63 рубля готовы платить уборщику помещений, работодатель — библиотечная сеть Кричевского района, само рабочее место — непосредственно в городе Кричев Могилевской области. Специалист с общим средним образованием нужен на 0,25 ставки.
Кухонный рабочий (на 0,5 ставки) требуется в 91 детский сад города Гродно. Никаких иных, кроме общего среднего образования, требований в вакансии не определено, зарплата — 134 рубля.
В Червенском районном центре культуры и досуга открыта вакансия методиста. Специалист (со средним специальным образованием) нужен на 0,25 ставки в сектор методической работы, зарплата — 120 рублей.
«Гомельгорсвет» на 0,25 ставки ищет стропальщика, занятость постоянная, работа в одну смену, от специалиста — профильное профессионально-техническое образование. 120−127 рублей — именно так определена зарплата в вакансии.
Мастера ищут для работы в УП «Витебскоблводоканал». Нужен специалист с высшим образованием и пятилетним опытом работы на руководящих должностях, занятость 0,27 ставки. Зарплата — 109 рублей 69 копеек.
И вновь — «Гомельгорсвет». Предприятие ищет монтировщика шин и шинно-пневматический муфт. Занятость — 0,5 ставки, по односменному графику. Желательно, чтобы специалист имел профессионально-техническое образование, зарплата на подработке — 100−108 рублей.
100−300 рублей при занятости 0,4 ставки готовы платить по вакансии машиниста по стирке и ремонту спецодежды. Открыта она на автовокзале Бреста, работодатель хотел бы видеть специалиста с как минимум общим средним образованием.
Преподаватель физкультуры на 0,25 ставки нужен в среднюю школу деревни Изабелин, которая находится в Волковысском районе. Работодатель указывает: работа временная, в одну смену, рассматриваются соискатели со средним специальным образованием. Зарплата — 100−150 BYN.
Уже не первый месяц Жабинковский районный центр гигиены и эпидемиологии ищет на 0,25 ставки энтомолога, то есть специалиста по насекомым. Занятость — четверть ставки, от специалиста — как минимум высшее образование, зарплата от 75,63 до 180 белорусских рублей.
Рабочий зеленого строительства нужен для работы на уже упоминавшемся госпредприятии «Гомельгорсвет», из требований — законченное профтехобразование, специалист нужен на 0,4 ставки, рабочее место — непосредственно в Гомеле, зарплата — 30−40 белорусских рублей.