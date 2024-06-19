Монтировщик шин, стропальщик, машинист по стирке спецодежды и рабочий зеленстроя. Десять любопытных вариантов подработки из Банка вакансий назвали белорусам в июне 2024

Узнали об интересных вакансиях на подработку в июне 2024 года. Как и месяцем ранее, рассматривать будем те вакансии из Общереспубликанского банка вакансий, которые отвечают единственному ограничению: работать нужно не меньше, чем на 0,25 ставки. Вакансии с занятостью большей, чем четверть ставки, рассматриваем, с меньшей — нет.