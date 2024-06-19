В Омске после реконструкции открыли Ленинградский мост

Событие состоялось благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Совокупные вложения в проект составили почти два миллиарда рублей. Качество сооружения после торжественной церемонии открытия лично проверили глава региона Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест, севшие за рули грузовиков.
— При правильной эксплуатации Ленинградский прослужит омичам еще сто лет, — подчеркнул губернатор.
После капитального ремонта мост украсит город. Ночная архитектурная подсветка будет работать в нескольких режимах — будничном, выходного дня, праздничном и новогоднем. Специальная программа позволяет включать два десятка видов освещения.
По словам городских специалистов, мост можно было отремонтировать и быстрее, если полностью перекрыть движение транспорта. Но поскольку это могло существенно осложнить жизнь водителей и пассажиров, власти решили оставить две полосы рабочими.
Строители трудились днем и ночью, в мороз и жару. И сумели полностью обновить не только проезжую часть, но и тротуары. Впервые они покрыты специальным эластичным полимером, по которому комфортно и шагать, и ехать инвалидным и детским коляскам. Помимо этого, вынесены за перила наружу новые опоры освещения. Отреставрированы и заменены все лестницы и ограждения.
Перед запуском сооружения в эксплуатацию его прочность проверили два десятка 25-тонных самосвалов. Тест-драйв прошел успешно. Эксперты утверждают, что обновленный Ленинградский мост прослужит без ремонтов и реконструкций как минимум до 2059 года.
Власти поблагодарили за качественную работу проектировщиков ООО «Мост» и строителей ООО «СтройТраст». И сообщили, что капитальный ремонт коснется и других береговых сооружений Омска.
Первым будут обновлять мост имени 60-летия ВЛКСМ (у Телецентра). Цена вопроса — около трех миллиардов рублей. Проезжую часть сооружения расширят, переустроят инженерные сети и даже восстановят трамвайные рельсы.
По словам мэра, проект уже полностью готов, прошел государственную экспертизу. Планируется, что процесс реконструкции займет два года — с октября 2024-го по октябрь 2026-го.
— Постараемся минимизировать неудобства. Сейчас здесь шесть полос для движения транспорта. Будем стараться сделать так, чтобы по двум можно было проехать всегда, — сообщил Сергей Шелест.
Капремонт еще одного моста — Комсомольского — тоже продлится два года и завершится в 2026-м. Здесь заменят пролетные конструкции, плиты, крайние балки и другие несущие элементы. Поэтому проезд на некоторое время придется полностью закрыть. Стоимость проекта оценивается в один миллиард рублей.
Прямая речь
Сергей Шелест, мэр Омска:
— Для города, протяженность которого составляет порядка 45 километров, каждый мост просто незаменим. Ленинградский уже вернулся в строй. В этом году он отмечает 65 лет, и его преображение впечатляет. Ремонт пролетов, новая дорожная одежда, наружное освещение, архитектурная подсветка… Это практически новый объект на транспортной карте города.
Я поздравляю омичей, благодарю их за терпение и понимание. Спасибо строителям, которые трудились в круглосуточном режиме. И, конечно, огромное спасибо президенту нашей страны за национальные проекты, благодаря которым мы можем восстанавливать такие объекты.
Тем временем
Подписано соглашение о строительстве дороги с мостовым переходом через реку Омь. «Проект будет реализован по концессионной модели и станет платной альтернативой действующим мостам. При этом инвестор гарантирует бесплатный проезд для общественного транспорта, машин скорой помощи, пожарных и полиции», — сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Проект позволит исключить движение грузового автотранспорта на Октябрьском мосту. Даст возможность соединить северный и восточный промышленные узлы города. Тем самым значительно улучшит экологию жилых микрорайонов Центрального округа Омска. Новый мост будет построен в 2026 году.