В Омске после реконструкции открыли Ленинградский мост

Строители трудились днем и ночью, в мороз и жару. И сумели полностью обновить не только проезжую часть, но и тротуары. Впервые они покрыты специальным эластичным полимером, по которому комфортно и шагать, и ехать инвалидным и детским коляскам. Помимо этого, вынесены за перила наружу новые опоры освещения. Отреставрированы и заменены все лестницы и ограждения.