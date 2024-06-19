В регионе выставили на продажу небольшой нефтеперерабатывающий завод стоимостью более ста миллионов рублей. Информацию о предприятии опубликовали на сайте объявлений.
— Прoдаю действующий мини-нефтепереpабaтывающий завод. В наличии вce разрeшeния и лицeнзии нa oсуществление деятeльности. Зeмля и cтроения в сoбcтвеннoсти. Зaвод paспoложeн в 20 километрах oт Нoвосибирcкa нa тeppитории пeсчaнoго карьepа, — указал продавец.
Владелец оценил бизнес в 110 миллионов рублей. На территории есть собственные линии электропередач, отопление, видеокамеры, котельная и скважина.
Доставкой сырья и вывозом продукции занимается отдельный водитель. Кроме того, в штате работают 22 человека.
— Режим работы установки — непрерывный. Налаженная структура закупок сырья и сбыта продукции, — добавил автор объявления.