Ремонт дороги на проспекте в Хабаровске завершится к концу сентября

«Основная цель — это комфорт наших автолюбителей. Об этом говорит президент России Владимир Путин: прежде всего, мы должны создать достойные условия для жителей, проживающих в том или ином регионе. За темпом и качеством работ на проспекте 60-лет Октября регулярно следят специалисты городского управления дорог. Всего в этом году по нацпроекту “Безопасные качественные дороги” мы отремонтируем 33 объекта — это большой вклад в инфраструктуру города», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.