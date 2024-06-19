Ремонт дороги на проспекте в Хабаровске завершится к концу сентября

Завершить ремонт дороги на проспекте 60-летия Октября планируется раньше срока, к концу сентября, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Мэр краевой столицы Сергей Кравчук поставил подрядчику задачу — ускорить темпы ремонта дороги на участке от улицы Машинистов до Аэродромной.
«Основная цель — это комфорт наших автолюбителей. Об этом говорит президент России Владимир Путин: прежде всего, мы должны создать достойные условия для жителей, проживающих в том или ином регионе. За темпом и качеством работ на проспекте 60-лет Октября регулярно следят специалисты городского управления дорог. Всего в этом году по нацпроекту “Безопасные качественные дороги” мы отремонтируем 33 объекта — это большой вклад в инфраструктуру города», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Сейчас на проспекте уже установлены ливневки, бордюры, подготавливается основание перед укладкой асфальта.
На сегодняшний день в Хабаровск на 9 объектах уже завершены ремонтные работы, на 15 участках ведется ремонт, еще 9 ожидают очереди.